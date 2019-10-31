Sehic, Visca ve Hajradinovic'e milli davet

31.10.2019 15:36

Bosna Hersek'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde İtalya ve Liechtenstein ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Türk takımlarında forma giyen İbrahim Sehic, Edin Visca ve Haris Hajradinovic de çağrıldı.

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 15 Kasım'da iç sahada İtalya ve 18 Kasım'da deplasmanda Liechtenstein ile oynayacakları maçların 25 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Prosinecki, düzenlediği basın toplantısında, İtalya maçının Uluslar Ligi baraj maçları için iyi bir sınav olacağını belirterek, "Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Biz de İtalyanlar da iyi oynuyoruz. Harika bir maç olacak." diye konuştu.

Kasımpaşa forması giyen Hajradinovic ile Slovenya'nın Olimpija takımında oynayan Luka Menalo'nun ilk kez çağrıldığı aday kadrodaki isimler şöyle:

Kaleci: İbrahim Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Kenan Piric (Maribor), Jasmin Buric (Hapoel Haifa)

Defans: Sead Kolasinac (Arsenal), Toni Sunjic (Dinamo Moskova), Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Eldar Civic (Ferencvarosi), Marko Mihojevic (Erzgebirge Aue), Adnan Kovacevic (Korona Kielce), Zoran Kvrzic (Rijeka)

Orta saha: Mato Jajalo (Udinese), Muhamed Besic (Sheffield United), Gojko Cimirot (Standard Liege), Miralem Pjanic (Juventus), Elvis Saric (El Ahli), Rade Krunic (Milan), Amer Gojak (Dinamo Zagreb), Haris Duljevic (Nimes Olympique), Haris Hajradinovic (Kasımpaşa)

Forvet: Edin Dzeko (Roma), Luka Menalo (Olimpija), Armin Hodzic (MOL Fehervar), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Izet Hajrovic (Dinamo Zagreb), Dino Hotic (Maribor).

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda lider İtalya'nın 24, Finlandiya'nın 15, Bosna Hersek ve Ermenistan'ın 10'ar, Yunanistan'ın 8 ve Liechtenstein'ın 2 puanı bulunuyor.

Kaynak: AA