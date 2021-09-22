SEDAŞ çalışanları 'Biz Bize Buluşmalar' etkinliğinde buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SEDAŞ çalışanları "Biz Bize Buluşmalar" etkinliğinde buluştu

AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
SEDAŞ çalışanları

Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce'de görev alan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) çalışanları, "Biz Bize Buluşmalar" etkinliğinde bir araya geldi.

DÜZCE (AA) - Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce'de görev alan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) çalışanları, "Biz Bize Buluşmalar" etkinliğinde bir araya geldi.

SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörlüğünce düzenlenen etkinlikte, tüm müdürlük ve bölgelerden 62 çalışan üst yönetimle buluştu.

Çalışan Bağlılığı Çalıştayı'nın devamı niteliğindeki programda, daha iyi çalışma ortamı oluşturabilmek için fikir alışverişi yapıldı.

Etkinlikte ayrıca, 2020'ye ait çalışan bağlılığı anket sonuçları yeniden değerlendirildi.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Sezai Temelli Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Buray Gülşen Müge Anlı Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Balotelli Şenol Güneş Stefan Kuntz Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SEDAŞ çalışanları 'Biz Bize Buluşmalar' etkinliğinde buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 14:07:25. #1.12#