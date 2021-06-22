Seda Bakan kimdir? Seda Bakan hayatı ve biyografisi! Seda Bakan kaç yaşında, nereli?
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SEDA BAKAN KİMDİR?
Doğum tarihi: 10 Ekim 1985
Kaç yaşında: 35yaşında
Nereli: İstanbul
Boy: 1,71 m
Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Kardeş Payı dizisindeki Feyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır.
TV8'de yayımlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programının 2016 ve 2017 sezonunda jüri üyeliği yapmıştır.
Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiştir.
FİLMOGRAFİSİ
• Mucize Doktor (2020) (Ferda Erinç)
• Öldür Beni Sevgilim (2018) (Demet)
• Arif V 216 (2018) (232/Pembe Şeker/Alev)
• Bana Sevmeyi Anlat (2016-2017) (Leylâ)
• Kara Bela (2015) (Burcu)
• Kardeş Payı (2014-2015) (Feyyza)
• Zaman Makinesi 1973 (2014) (Yasemin/Deniz)
• Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013) (Eda Akkaya)
• Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011) (Eda Akkaya)
• Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) (Eda Akkaya)
• Şen Yuva (2010) (Oya)
• Umut (2009) (Meryem)
• Geniş Aile (2009) (Esma)
• Makber (2009) (Güneş)
• Adanalı (2008-2009) (Başak)
• Pars: Narkoterör (2008) (Zülfiye - Zülüf)
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