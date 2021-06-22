Seda Bakan kimdir? Seda Bakan hayatı ve biyografisi! Seda Bakan kaç yaşında, nereli?
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Seda Bakan kimdir? Seda Bakan hayatı ve biyografisi! Seda Bakan kaç yaşında, nereli?

Seda Bakan kimdir? Seda Bakan hayatı ve biyografisi! Seda Bakan kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Seda Bakan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Seda Bakan hakkında merak edilenler. Seda Bakan hayatı ve biyografisi. Seda Bakan kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Seda Bakan merak konusu oldu. İşte Seda Bakan hakkında merak edilen Seda Bakan kimdir, Seda Bakan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SEDA BAKAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Ekim 1985

Kaç yaşında: 35yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,71 m

Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Kardeş Payı dizisindeki Feyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır.

TV8'de yayımlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programının 2016 ve 2017 sezonunda jüri üyeliği yapmıştır.

Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiştir.

FİLMOGRAFİSİ

• Mucize Doktor (2020) (Ferda Erinç)

• Öldür Beni Sevgilim (2018) (Demet)

• Arif V 216 (2018) (232/Pembe Şeker/Alev)

• Bana Sevmeyi Anlat (2016-2017) (Leylâ)

• Kara Bela (2015) (Burcu)

• Kardeş Payı (2014-2015) (Feyyza)

• Zaman Makinesi 1973 (2014) (Yasemin/Deniz)

• Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013) (Eda Akkaya)

• Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011) (Eda Akkaya)

• Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) (Eda Akkaya)

• Şen Yuva (2010) (Oya)

• Umut (2009) (Meryem)

• Geniş Aile (2009) (Esma)

• Makber (2009) (Güneş)

• Adanalı (2008-2009) (Başak)

• Pars: Narkoterör (2008) (Zülfiye - Zülüf)

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