"Seçilmiş Anlar" fotoğraf sergisi ziyarete açıldı
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"Seçilmiş Anlar" fotoğraf sergisi ziyarete açıldı

25.11.2020 17:39 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:39

Şakir Eczacıbaşı'nın fotoğraflarından oluşan "Seçilmiş Anlar" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Şakir Eczacıbaşı'nın fotoğraflarından oluşan "Seçilmiş Anlar" sergisi sanatseverlerle buluştu.

İş adamı ve fotoğraf sanatçısı Şakir Eczacıbaşı'nın ölümünün 10. yıl dönümünde fotoğraflarından oluşan sergi, İstanbul Modern'in ev sahipliğinde ziyarete açıldı.

Sergide, Şakir Eczacıbaşı'nın 1960'lı yıllarda çektiği izlenimci fotoğraflardan 1980'li yıllardaki çalışmalarına, Anadolu coğrafyasının çok katmanlı yapısını yansıtan karelerden kültür sanat alanında dönemin önemli aktörlerinin portrelerine kadar çeşitli eserler bulunuyor.

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Sanatçının, İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonundaki pek çok çalışmasının yanı sıra Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı'na bağışladığı fotoğraf koleksiyonundan bir seçkinin de yer aldığı sergide, 300'den fazla eser yer alıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu'nun sponsorluğunda, küratörlüğünü Bülent Erkmen'in üstlendiği sergi, 31 Mart 2021'e kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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