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Seçer: "Erdemli'ye 303 milyon liralık altyapı yatırımı planlıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 4 yıllık süreçte Erdemli ilçesi için 303 milyon liralık altyapı yatırımı öngördüklerini söyledi.

Seçer:
18.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:27

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 4 yıllık süreçte Erdemli ilçesi için 303 milyon liralık altyapı yatırımı öngördüklerini söyledi.

Seçer, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri ve ilçedeki 5 sivil toplum örgütünün temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Erdemli'de yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Seçer, "Belediye olarak görevimiz altyapı. Erdemli'nin kanalizasyon, içmesuyu ve yol olmak üzere önemli yapısal sorunları var. Akıllı, bilinçli yatırım yapmak lazım. 'Yatırım yapıyorum' demek için yatırım yapmamak lazım. İhtiyaç dahilinde bu kaynakları harcamak lazım. Bizden önce yapılan bazı çalışmaları gördüm. İki ilçede otogar yapılmış. İkisini de kullanamıyoruz. Çünkü abartmadan söylüyorum mevcut ihtiyacımızın en az 10 katı üzerinde. Bunlar ciddi paralar tutuyor" dedi.

"Büyük bir otogar olması şart değil"

Erdemli'nin kreşten mezarlıklara kadar bir dizi sorun yaşadığına değinen Seçer, "Bunlar çözülebilecek sorunlar. Önce temel olan sorunlardan başlayalım, otogar. Çok büyük bir proje olması şart değil ama otogar olması lazım. Kocahasanlı Halinin yerini düşünüyoruz. Kendi yerimiz. Erdemli Belediyesi'nin yeriyle ilgili de çalışma yapıyoruz. Hukuki altyapıyı tamamlayınca orada butik, modern bir otogar yapacağız. Sorun yaşamayacağımız bir alan olsun istiyoruz. Yer bulmakta zorlanıyoruz. Yoksa inşaat yapmak sorun değil" diye konuştu.

Tömük-Arpaçbahşiş projesi için hibe desteği

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yıllık süreçte Erdemli için 303 milyon liralık altyapı yatırımı öngördüğünü ifade ederek, altyapı, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve içmesuyu yatırımlarıyla ilgili şunları söyledi; "Kumkuyu kanalizasyon, Limonlu kanalizasyon ve arıtma var. Kızkalesi yağmur suyu terfi var, 3 milyon liralık bir yatırım. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı içmesuyu projemiz var, 13.5 milyon lira. Ayaş-Yemişkumu içmesuyu şebekesi yenileme işi var. Elvanlı içme suyu şebeke yapımı 2 milyon liralık bir yatırım. Alata-Kargıcak Mahallesi kanalizasyon şebekesi 2.5 milyon liralık yatırım. Bunlar bitmek üzere. Tömük-Arpaçbahşiş kanalizasyon, içmesuyu atık su arıtma tesisi projesi çevre sağlığı ve yazlıkçıların huzurlu bir yaz geçirmesi açısından çok önemli. Bunun son aşamasına gelindi. Bu bir hibe konusu Fransız Kalkınma Ajansı'ndan. 130 milyon lira kanalizasyon, 17 milyon liralık bir içmesuyu şebekesi yatırımı var. Bu yaz bitmeden orada bir temel atarız."

"Suda kayıp kaçağa göz yumamam"

Su faturaları konusunda da açıklamalarda bulunan Seçer, "İçme suyuna zam yapmadık. Fatura tutarlarından şikayetler tamamen kullanımdan kaynaklı. Fiyatlarda bir artışımız söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Su kullanımlarının faturalandırılmasında uygulanan kademe uygulamasına devam edeceklerini kaydeden Seçer, kademenin kaldırılması durumunda, özellikle yayla evlerinde su israfının artacağını kaydetti. "Kaçak kayıp oranı çok fazla. Daha önceki yönetim göz yummuş. Ben yumamam" diyen Seçer, kayıp kaçak oranı düştükçe suyun ucuzlayabileceğini vurguladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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