Sebze meyve fiyatlarında düşüş olacak mı? Kurban Bayramı öncesi ürün bolluğu yaşanıyor!
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Sebze meyve fiyatlarında düşüş olacak mı? Kurban Bayramı öncesi ürün bolluğu yaşanıyor!

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman açıkladı: Adana'da ürün bolluğu sebebiyle sebze ve meyve fiyatlarında ucuzluk yaşanıyor, fiyat artışı olmayacak. Sebze meyveye zam yok! Domates ne kadar? Biber ne kadar? Patates ne kadar? Nane-maydanoz, göbek marul, üzüm, erik, şeftali, kiraz, limon fiyatlarını Ali Batman açıkladı.

Sebze meyve fiyatlarında düşüş olacak mı? Kurban Bayramı öncesi ürün bolluğu yaşanıyor!
22.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:48

Adana'da bu yıl ürün bolluğu sebebiyle sebze ve meyvede Kurban Bayramı öncesi ucuzluk yaşanıyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, sebze ve meyvenin fiyatlarında artış olmayacağını, vatandaşların bayramda ucuza sebze meyve tüketeceğini söyledi.

Türkiye'nin en önemli sebze ve meyve üretim merkezlerinden biri olan Vedat Dokalay Hal Kompleksi'nde, yaşanan ürün bolluğu nedeniyle fiyatlar düşük seyrediyor. Domatesin kilosu 50 kuruş ile 1 lira arasında, biber 1 ile 1 buçuk liradan, soğan 10 kuruş ile 80 kuruş, patates 25 ile 90 kuruş, nane-maydanoz 25 kuruş, göbek marul 1 lira, üzüm 2 buçuk lira, erik 1 buçuk ile 2 buçuk lira, şeftali 2 ile 4 lira, kiraz 2 ile 5 lira, limon ise 5 ila 6 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, her yıl Kurban Bayramı öncesinde iç piyasada yaşanan talep artışının ürünlere zam olarak yansıdığını, ancak bu bayram öncesi fiyatlarda zam yerine düşüşler olduğunu söyledi.

DOMATES PATATES FİYATLARINDA YÜZDE İKİ YÜZLÜK DÜŞÜŞ VAR

Geçen yıla göre özellikle domates ve soğan fiyatlarında önemli oranda düşüş olduğunu belirten Batman, "Şu anda sebze ve meyveler ucuz gidiyor. Bayramda bu fiyatlar daha da düşecektir. Hallerde fiyatlar arz ve talebe göre belirlenmektedir. Ürün bolluğu da var bu sene maşallah bereketli. Domates 50 kuruş ile 1 lira arasından iyi soğan ve patates 50 kuruş ile 1 lira arasında seyrediyor. Yeşillikte, kiraz ve muzda de düşüş var. Çikita muz 6 lira bugün halde. Meyvelerde de büyük düşüş var. Geçen seneye göre yüzde 200 oranında düşüş var. Geçen sene bu dönemde domates 3 ile 3 buçuk lira arasındaydı" ifadelerini kullandı.

Sebze meyve fiyatlarında düşüş olacak mı? Kurban Bayramı öncesi ürün bolluğu yaşanıyor!

"İHRACAT YAPILMASI FİYATLARI ARTTIRMAYACAK"

Soğandaki ihracat izin kısıtlamasının kalkmasının da tüccarı sevindirdiğini vurgulayan Ali Batman, "Depodaki ürünler çürümeden ihraç edilebilecek. Bu konuda hükümet doğru bir adım attı. Keşke daha önce kaldırsaydılar ama yine de zararın neresinden dönersek kardır. Fiyatlarda bir artış olmayacak, soğanda çok bolluk var. Fiyatlarda artış beklemiyoruz. Tüccarın yüzü gülecek. Ne kadar ihracat olursa o kadar üretici faydalanır" diye konuştu.

Sebze meyve fiyatlarında düşüş olacak mı? Kurban Bayramı öncesi ürün bolluğu yaşanıyor!

"DENETİMLERİN ARTMASI LAZIM"

Kurban Bayramı öncesinde Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerini semt pazarlarının denetlenmesi konusunda uyaran Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, şunları kaydetti:

"Belediyeler olaya siyasi davranıp denetimi kısıtlıyorlar. Siyaseti bir tarafa bırakıp denetime ağırlık verseler vatandaş çok ucuza sebze ve meyvesini alacak. Örneğin halde patlıcan 40 ile 50 kuruş arasında ama pazarda 2 lira. Günah değil mi. Denetimlerin artması lazım. Denetimlerin faturaya göre yapılması lazım ama onda da yürürlükteki yasanın kalkması lazım. Şu andaki yasayla belediyelerinde o denetimi yapacak yetkisi yok."

Sebze meyve fiyatlarında düşüş olacak mı? Kurban Bayramı öncesi ürün bolluğu yaşanıyor!

Kaynak: İHA

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