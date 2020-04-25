Sayısal Loto çekildi (2) Sayısal Loto oyununun 1317'nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 244 bin 683 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto oyununun 1317'nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 244 bin 683 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 41 kişi 3 bin 771 lira 45'er kuruş, 4 bilen 1391 kişi 83 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 24 bin 396 kişi de 12 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Muğla'nın Bodrum ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

(Bitti)

Kaynak: AA