Savaşçı ne zaman başlayacak? 2021 savaşçı oyuncuları kimdir? Savaşçı dizisi için tarih belli oldu

Fox TV'nin bir süredir yayınlanmayan dizisi Savaşçı ile ilgili arayışlar devam ediyor. Sevilen dizinin hayranları, Savaşçı ne zaman başlayacak ve yeni oyuncular kimler gibi aramalar yapıyor. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Savaşçı ne zaman başlayacağı hakkından resmi olarak bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir. Dizi son olarak 99. bölümü ile Fox Tv'de ekrana gelmişti. Fakat Savaşçı dizisinin yeni bir konsept ve oyuncu kadrosu ile yeniden ekrana dönmesi için büyük bir hazırlık yapıldığı ortaya çıktı. Dizinin yeni bölümlerinde ise ilk haftalarda Sarp Levendoğlu'nun hayat verdiği Haydar Bozkurt'un ön planda olacağı öğrenildi. Dizinin yeni bölüm çekimlerinin ardından yayına alınması planlanıyor.

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ OYUNCULARI KİM?

Savaşçı dizisinin oyuncu kadrosuna Bektaş Subaşı karakteriyle Erkan Meriç'in katıldığı belirtiliyor. Model, sinema ve dizi film oyuncusu olan Erkan Meriç, modellikten sonra oyunculuğa başladı. Son olarak "Adını Sen Koy" isimli dizide Ömer karakterini canlandırmıştı.

Savaşçı 6. Sezon Yeni Gelen Oyuncular

Ekin Mert Daymaz (Görkem İlbeyli)

Ekin Mert Daymaz Savaşçı dizisinin yeni başrol oyuncusu oldu. 2 Aralık 1990 Hollanda Arnhem doğumlu olan Ekin Mert Daymaz aslen Sivaslıdır. Kariyerine model olarak başlamıştır. Savaşçı dizisinde yer aldığı sırada 31 yaşında olan yakışıklı oyuncu yakışıklılığını Best Model of Turkey derecesi ile de ispat etmiştir. Not Defteri dizisi ile oyunculuğa hızlı bir giriş yapan Ekin Mert Daymaz Hayat Sevince Güzel ve Çilek Kokusu dizileri ile kendini ispat etmiştir. Daha sonra Ağlama Anne Kırlangıç Fırtınası gibi diziler ile başarısızlık yaşayan Ekin Mert Daymaz son dönemde Payitaht Abdulhamid ve Gençliğim Eyvah dizilerinde başarıyı yakalamıştır. Ekin Mert Daymaz 1.87 metre boyunda ve 75 kg ağırlığındadır. Ekin Mert Daymaz Melisa Döngel ve Simay Barlas ile aşk yaşamıştır ve bekardır.

Yüzbaşı Görken İlbeyli Kılıç timinin yeni komutanlarından biridir. Korkusuz ve cesur bir asker olan Görkem İlbeyli ateşli silahlarda uzmandır.

Sevcan Yaşar (Teğmen Selcen Efe)



Sevcan Yaşar 31 yaşındadır ve aslen İzmirlidir. Manken ve oyuncu olarak piyasa da yer alan Sevcan Yaşar Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunudur. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro eğitimi almıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan Sevcan Yaşar Bahtiyar Ölmez ve Erkenci Kuş gibi dizilerde yer almıştır.

Teğmen Selcen Efe özel birliklerde görevli korkusuz bir Türk askeridir. Selcen ve Görkem Savaşçı dizisinde aşk yaşayacaktır.

Anıl Tetik (Savaş Astsubay)

Anıl Tetik 1 Temmuz 1991 doğumludur ve 30 yaşının içindedir. Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim alan Anıl Tetik aslen motor sporları ile yakından ilgilenmektedir. Survivor yarışması ile tanınan daha sonra da oyunculuk eğitimleri alan Anıl Tetik son dönemde Alemin Kralı, Kızlarım İçin ve Hayat Bazen Tatlıdır ve Tek Yürek gibi dizilerde önemli karakterlere hayat vermiştir.

Erkan Meriç (Bektaş Subaşı)

Adını Sen Koy dizisi ile adından sıkça söz ettiren ve Adını Sen Koy dizisinde aksiyon sahnelerinde ki başarısı ile dikkat çeken Erkan Meriç bir subay olarak Savaşçı dizisine dahil olacak. 1986 yılında Mersin'de dünyaya gelen Erkan Meriç 35 yaşındadır. Mühendislik eğitimi alan Erkan Meriç kariyerine model olarak başlasa da daha sonra oyunculuğa geçmiş ve modelliği bırakmıştır. Daha önce Beyaz Karanfil ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde yer alan Erkan Meriç Savaşçı dizisi ile ilk kez bir aksiyon dizisinde başrolde yer alacak. Erkan Meriç daha önce Hazal Subaşı ile aşk yaşamış ancak evlilik öncesi ikili ayrılık kararı vermiştir.

Tamer Karadağlı (Göktürk Albay)

Tamer Karadağlı Göktürk Albay olarak Savaşçı dizisine dahil olacak. Savaşçı dizisinde bir çok karakter diziden ayrılacak; yeni gelen karakterler ise eskisini aratmayacak. Bir çok izleyicinin Haluk karakteri ile tanıdığı Tamer Karadağlı ilk kez bir askeri dizi de yer alacak. Çocuklar Duymasın dizisi ile çok sevilen Tamar Karadağlı son röportajında Çocuklar Duymasından başka her dizi de yer alırım demişti. Savaşçı dizisi ile gerçekten çok iyi bir giriş yaptı yeniden sektöre. 24 Mayıs 1967 de dünyaya gelen usta oyuncu aslen Karslı. Oyunculuk eğitimini ise Bilkent'de aldı.

Savaşçı'nın yeni albaya Göktürk Albay korkusuz bir komutandır.

Ediz Hun (Gündüz Göktürk)

Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri olan Ediz Hun 1940 İstanbul doğumludur ve 81 yaşının içindedir. Almanya da Diş Hekimliği eğitimi alan Ediz Hun sayısız Yeşilçam filminde ve dizisinde yer almıştır. Ediz Hun son dönemde Arif v 2016 filminde yer almıştır.

Gündüz Göktürk Göktürk Albay'ın babasıdır.

Savaşçı 6. Sezon Dizden Ayrılan Oyuncular

Berk Oktay (Kaan Bozok)

Kaan Bozok teröristler tarafından şehit edildi; ancak Kaan Bozok öldü diye Kılıç timi dağılmadı; Kılıç timinin yeni komutanı ise Yüzbaşı Haydar Bozkurt oldu.

Zerrin Sümer (Akkız)

Haydar Bozkurt'un annesi Akkız tekrar köyüne döndü. Bu nedenle de Zerrin Sümer de Savaşçı'dan ayrıldı. Aslında Zerrin Sümer Savaşçı'dan kendi isteği ile ayrıldı. Zerrin Sümer Sefirin Kızı dizisine dahil oldu.

Gaye Turgut Evin (Çiğdem)

Tövbeler Olsun dizisine Yeni Genel Müdür Eda olarak dahil olan Gaye Turgut Evin Savaşçı dizisinden ayrıldı. Savaşçı dizinin 6. sezonunda Çiğdem teğmen olmayacak.

Sertan Erkaçan (Batur)

Batur Teğmen'de yeni sezonda Savaşçı dizisinde yer almayacak. Sertan Erkaçan 1 Nisan 1987 de İstanbul'da dünyaya gelmişti 34 yaşında ki oyuncu 2021 de yeni bir dizi ile ekranlarda yer alacak.

Bahadır Buyruk (İlhan)

Savaşçı dizisinde İlhan karakteri ile yer alan Bahadır Buyruk da farklı bir projede yer almak istemesi nedeniyle yeni sezonda dizi de yer almayacak.

Ogeday Girişken (Astsubay Demir)

Ogeday Girişken yeni sezonda Sihirli Annem dizisinde yer alacağı için 6. sezonda Savaşçı dizisinde yer almayacak.