Satacağı uyuşturucuyu Alfa'dan saklayamadı

Eskişehir'de uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şahsın evine narkotik köpeği Alfa ile yapılan baskın sonrası 93 gram esrar ele geçirildi.

Eskişehir'de uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şahsın evine narkotik köpeği Alfa ile yapılan baskın sonrası 93 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri faaliyetler sonucunca bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Çifteler ilçesine bağlı Adalar Mahallesi'nde ikamet eden F.K.'nin evine baskın düzenlendi. Ev narkotik köpeği Alfa ile yapılan detaylı aramada 93 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon sonrası F.K., isimli şahıs gözaltına alındı. Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı