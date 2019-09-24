Sason'da futbol sahası yapım çalışmalarına başlandı

24.09.2019 13:48

Batman'ın Sason ilçesinde 2019 yatırım programları kapsamında yapılması planlanan sentetik çim yüzeyli futbol sahası, tribün ve soyunma odasının yapım çalışmalarına başlandı.



Sason'a bağlı Dereköy'de yapımına başlanan tam kapasiteli sentetik çim yüzeyli futbol sahasının yanı sıra, tribün ve soyunma odaları yapılacak. Yılardır Batman Amatör Ligi'nde top koşturan Sason'daki futbol takımları, ilçede futbol sahası olmadığı için bütün maçlarını deplasmanda oynamak zorunda kalıyordu. Geçen yıl Batman 2. Amatör Ligi'nde top koşturan Sason Gençlik Spor takımı, bütün maçlarını deplasmanda oynamasına rağmen turnuvayı yenilgisiz şampiyon olarak bitirmeyi başarmıştı.



İlçede futbol sahası yapım çalışmalarının başlatılmasıyla heyecanlanan futbol takımları, sahanın bitirileceği günü iple çekiyor. - BATMAN

Kaynak: İHA