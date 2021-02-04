Sason Belediye Başkanı Arslan'ın cenazesi defnedildi
04.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:54
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.
Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Arslan'ın cenazesi Sason ilçesi Tekevler Mezarlığında defnedildi.
Cenazeye, Vali Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Sason Kaymakamı Samet Serin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, AK Parti Sason İlçe Başkanı Avni Yıldırım, il ve ilçe yöneticileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen