Sason Belediye Başkanı Arslan'ın cenazesi defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sason Belediye Başkanı Arslan'ın cenazesi defnedildi

04.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:54
Sason Belediye Başkanı Arslan'ın cenazesi defnedildi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Arslan'ın cenazesi Sason ilçesi Tekevler Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, Vali Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Sason Kaymakamı Samet Serin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, AK Parti Sason İlçe Başkanı Avni Yıldırım, il ve ilçe yöneticileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Muharrem İnce Meral Akşener Enis Berberoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Didem Kınalı Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Mesut Özil Okan Buruk Gökhan Gönül
Tüm Haberler Ankara Rektör Antalya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sason Belediye Başkanı Arslan'ın cenazesi defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 15:12:48. #1.16#
title