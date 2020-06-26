Saruhanlı'daki 5,5 büyüklüğündeki deprem Ödemiş'te de hissedildi Deprem anına ait bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri Marketin raflarından düşen ürünler Çalışanların ürünleri raflara yerleştirmesi İşletme sahibi Ertuğrul Çitil ile röporta İş yeri çalışanı Gülizar Ceylan ile röportaj İZMİR - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğündeki deprem,...

Deprem anına ait bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri Marketin raflarından düşen ürünler Çalışanların ürünleri raflara yerleştirmesi İşletme sahibi Ertuğrul Çitil ile röporta İş yeri çalışanı Gülizar Ceylan ile röportaj İZMİR - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve içelerde de hissedildi. Deprem, İzmir'in Ödemiş ilçesi Saraçoğlu Caddesi 57 numarada bulunan bir alışveriş merkezinde raflarda bulunan bazı eşyalar sallanarak devrilirken, aynı anda işyerinde bulunan müşterilerin marketi terketmeleri kameraya yansıdı. Kaynak: AA