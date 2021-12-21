Sarp Sınır Kapısı'nda yaklaşık 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda uzun kuyrukları oluştu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere götürmek için Türkiye'nin farklı bölgelerinden yola çıkarak Sarp Sınır Kapısı'na gelen tırlar, yoğunluğa neden oldu.

Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Karadeniz Sahil Yolu'nun Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe güzergahındaki belli bölümlerde 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek AA muhabirine, Sarp Sınır Kapısı'ndan Arhavi'nin çıkışına kadar olan güzergahta parça parça 3 farklı nokta 12 kilometreyi bulan tır kuyruğu gözlemlendiğini söyledi.

Bu yoğunluğun ana sebebinin ihracattaki yüzde 30 düzeyindeki artış olduğuna dikkati çeken Akyürek, "Yüzde 30 artan ihracat, nakliyemizi ve yurt dışına çıkışlarımızı da artırmıştır. Öte yandan, Sarp Sınır Kapısı'nda son günlerde her iki yönlü giriş çıkış yapan otomobil sayısı da beklenmedik boyutta arttı. 2-3 ay önce günlük 30 araç geçerken bugün bu sayısı 300-400 rakamlarına ulaşmıştır. Otomobil giriş çıkışlarındaki yoğunluk nedeniyle de gümrükteki tır geçişleri yüzde 10 seviyesinde azalmaktadır." diye konuştu.

Akyürek, Sarp Sınır Kapısı'ndan günlük ortalama 600-650 tırın çıkış, 400 civarında tırın da giriş yaptığını belirterek, "Bu durum ihracattaki artışı ve yerelde 'karınca ticareti' diye adlandırdığımız yabancı uyruklu vatandaşların ülkemize gelişi ve çıkışıyla ilgili ekonomik göstergeyi ifade ediyor. Gürcü tarafındaki 6. peron açılırsa bu geçiş sayısının yüzde 10-15 düzeyinde artacağı önceki tecrübelerimizle ortadadır." dedi.

AA / Yusuf Okur - Ekonomi Haberleri

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