Şarkışla'da zabıta ekipleri fırınları denetledi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde zabıta ekipleri ekmek üretimi yapan fırınlarda denetim yaptı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde zabıta ekipleri ekmek üretimi yapan fırınlarda denetim yaptı.

Ramazan ayı dolayısıyla Şarkışla Belediyesi zabıta ekipleri fırınlarda hijyen denetiminde bulundu.

Fırınların fiziki şartlarını denetleyen ekipler, ekmeklerin de gramajlarını ölçtü.

Zabıta komiseri Osman Sevim, ramazan ayında vatandaşların huzur ve refahı için başta fırınlar olmak üzere gıda ve tatlı üreten iş yerlerine denetimler yaptıklarını söyledi.

Salgın döneminde insan odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Sevim, "Halkımızın sağlıklı, hijyenik ve gramaja uygun ekmek ve diğer unlu mamulleri tüketebilmesi amacıyla fırınlarımızı sık sık denetliyoruz. Yaptığımız denetimlerde temiz ve sağlıklı ürün üreten esnafa da teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş