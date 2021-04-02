Sarıkamış'ta modern börekçi hizmete girdi
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Sarıkamış'ta modern börekçi hizmete girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Sarıkamış'ta modern börekçi hizmete girdi

Sarıkamış'ta yerli ve yabancı turistlere bölge halkına hizmet verecek, börekçi hizmete girdi.

Sarıkamış'ta yerli ve yabancı turistlere bölge halkına hizmet verecek, börekçi hizmete girdi.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, turizm konsepti içinde ilçe merkezinde çok kaliteli, modern işyerleri açılmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Koşal, "Sarıkamış gerek devletimizin, gerekse müteşebbislerin yaptıkları yatırımlarla hızlı bir değişim ve gelişim içerisine girdi. Bu manada 12 ay sürdürülebilir turizmi hayata geçirebilmemiz, gelen yerli ve yabancı turistlere en iyi hizmeti verebilmemiz için bu tür kaliteli mekanların artması son derece önemlidir. Karabağ ailesini tebrik ediyor bol bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından işyerinin açılış kurdelesi kesildi. Hizmete giren işyerinin açılışına Kaymakam Recep Koşal, İlçe Emniyet Müdürü Ender Sakarya, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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