Sarıgül: Her Kes Siyasi Düşüncesini Bayrağımıza ve Toprağımıza Dokunmadan Söylemesi Lazım

İSTANBUL'un Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül, herkesin siyasi düşüncesini, bayrak ve toprağa dokunmadan açıklayabilmesi gerektiğini belirterek, "Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, asla ve asla tutuklanmasını doğru bulmuyorum. Her vatandaş, siyasi görüşünü ve düşüncelerini, bayrağımıza ve toprağımıza dokunmadan görüşlerinin her noktasını söylemesi lazım. Görüşlerinden dolayı insanın baskı altına alınmasını, ceza görmesini demokrasi anlayışım gereği kabul etmem mümkün değildir" dedi.



Mustafa Sarıgül ve yanındakiler, merkez Sur İlçesi'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Tarihi İçkale ve Hazreti Süleyman Cami'ini gezen Sarıgül, vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaştı. Diyarbakırlılar ile uzun sohbetler eden Mustafa Sarıgül, bazı vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra gazetecilere konuşan Sarıgül, MHP'den ihraç edilen milletvekillerin kuracağı partiye katılacağı yönündeki iddiaları da yanıtladı.



Sarıgül, kendi çizgileri ve çalışmaları olduğunu, herkese başarılar dilediğini, böyle bir konunun gündeminde olmadığını belirterek, "Bir siyaset adamının, 'ben adayım' demesini hiçbir zaman doğru bulmam. Ben çalışmalarıma devam ediyorum. Bütün yurttaşlarımla, siyasi parti farkı gözetmeden temaslarımı sürdürüyorum. Benim nereye geleceğimin kararlarını yaptığımız çalışmalar ve yurttaşlarımızın takdir duygusu verir. Ben Şişli'de uzun süre siyaset yaptım. Her siyaset adamının anıldığı yerler vardır. Ben Şişli ile rahmetli Erbakan Konya ve Ecevit ise Zonguldak ile anılıyor. Şişlili yurttaşlarımı çok seviyorum. Bana uzun yıllar görev verdiler. Benim bundan sonra nereye gideceğimin kararını da önce Allah'ım sonra da Şişlili yurttaşlarım verir" dedi.



"SİSTEM DEĞİŞMEDİKÇE SİYASETTE FAZLA BAŞARI ELDE ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"



Siyasette başarının sağlanması için Türkiye'de sistemin değişmesi gerektiğini savunan Sarıgül, şöyle konuştu:



"Bu sistem değişmediği süre içerisinde siyasette çok fazla başarı elde etmek mümkün değildir. Önce siyasi partiler kanunu değişmesi lazım. Siyasi partiler kanunu değişip, adaletin önce partilere gelmesi lazım. Seçim ve siyasi partiler kanunu değişmediği süre içerisinde tam olarak demokrasi algısının oturması mümkün değildir. Özellikle bir siyasi partiye kaydolan üyelerin, o partinin ilçe başkanlıklara kaydı olması lazım. Seçim kurullarında da kayıtlarının olması gerekiyor. Seçim kurulu siyasi partiye üye olup, olumlu veya olmamasına karar vermesi lazım. Oysa şimdi ilçelere kayıtlar yapılıyor. İlçe başkanları da kendilerine göre bir düzen kuruyorlar. Bu doğru bir şey değildir. Önce Türkiye'de demokrasinin kurum ve kurallarına yerleşmesi için demokrasinin olmazsa olmazı olan siyasi partilerimizin yönetiminde söz ve karar sahibi olan siyasi partiler kanunu ve seçiminin sistemi mutlaka değişmelidir."



Tutuklu milletvekilleri konusunu da değerlendiren Sarıgül, siyasetçilerin, hangi siyasi partiye mensup olursa, olsun tutuklanmasını doğru bulmadığını anlatan Sarıgül, "Herkes, her vatandaş, her siyasi, görüşlerini ve düşüncelerini bayrağımıza ve toprağımıza dokunmadan görüşlerinin her noktasını söylemesi lazım. Görüşlerini söylemesinden dolayı da hiçbir insanın baskı altına alınmasının, ceza görmesini, demokrasi anlayışım gereği kabul etmem mümkün değildir" ifadelerini kullandı.



Sarıgül, İçkale gezisi sırasında düğün fotoğrafı çektiren çiftin yanına giderek mutluluklar dileyip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Buradaki vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Sarıgül, daha sonra alandan ayrıldı. - Diyarbakır