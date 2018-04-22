Sarıgöllü Oyuncakçı Çocuklara 2 Bin Top Hediye Etti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir oyuncak dükkanı sahibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara bayram hediyesi olarak 2 bin adet top dağıttı. Hediyeyi duyan çocuklar dükkana akın etti.

Sarıgöl'de bir oyuncakçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilçede yaşayan çocukları sevindirmek amacıyla ücretsiz top dağıttı. Yaklaşık 2 bin adet top dağıtan dükkan sahibi İbrahim Camkıran, her yıl 23 Nisan tarihinde çocukları mutlu etmek için top dağıttığını ve bunu kendince gelenek haline getirdiğini söyledi. Camkıran, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarında, çocuklarımızın bayramında çocuklara bedava top dağıtım geleneğini bu yıl da yaşattım. Bu yıl 2 bin adet top dağıttım. Çocukların mutlu olmaları beni de sevindirdi" dedi.

Ücretsiz top dağıtıldığını duyan çocuklar, oyuncakçı dükkanına akın etti. Toplarını alan çocuklar, sevinçlerini İbrahim Camkıran'a teşekkür ederek gösterdiler. - MANİSA