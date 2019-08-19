Sarıgöl'de evlerin üstü kırmızıya büründü

19.08.2019 13:44

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ev hanımları, kışlık tüketecekleri domates salçalarını evlerinde doğal olarak yapmaya başladı. Evlerin damlarında güneşin yardımıyla kurutulmaya bırakılan domatesler 10 gün içinde katkısız olarak salçaya dönüşürken ilçedeki birçok evin üstü de kırmızıya büründü.

Yerli domateslerin bollaşmasıyla kışlık salça üretimine başlayan Sarıgöllü ev hanımları güneşin etkisiyle 10 gün içinde hazır olan salçaların doğal ve katkısız olmasından dolayı lezzetlerinin de bir başka güzel olduğunu söyledi.

'10 günde salçalar raflarda'

Sarıgöl'de ev salçası yapan 40 yaşındaki Aynur Baş, ev salçalarının 10 günde yapıldığını belirterek, "Satın aldığımız salçalık domatesleri bol suyla iyice yıkadıktan sonra küçük parçalara ayırarak tuzlandıktan sonra bidonların içlerini doldurup güneşin altına koyarız. Her gün bidonlara konulan domatesleri karıştırarak erimesi bekleriz. Eriyen domatesleri daha sonra geniş kapların içerisine süzerek çekirdeklerini ayırdıktan sonra güneş altında bir hafta karıştırarak salça olmasın sağlarız. Salçamızı daha sonra cam kavanozlara doldurup mutfağımızdaki raflara bırakarak kış aylarında tüketmekteyiz. Ev yapımı katkısız domates salçaların lezzeti başka oluyor." dedi.

'Ev salçaların kilosu 20-25 TL'

Sarıgöl ve çevresinde evlerde yapılan salçaların kilosunun 20-25 liradan satıldığını belirten Aynur Baş, "Evlerde salça yapımına başlandı. Ailelerin kimi ihtiyacı kadar olanını yaparak kışlık yiyeceklerini yapmakta, kimi aileler de ihtiyacından fazlasını yaparak kilosunu 20-25 TL arasında satıyor." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA