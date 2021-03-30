Sarıgöl'de 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

Sarıgöl ilçesinde 57. Kütüphane Haftası kapsamında tören gerçekleştirildi.

Sarıgöl ilçesinde 57. Kütüphane Haftası kapsamında tören gerçekleştirildi.

Sarıgöl Halk Kütüphanesinde düzenlenen programda, en çok kitap okuyan öğrenci ve yetişkinlere çeşitli hediyeler verildi.

Salgın sürecinde küçüklerden Doğa Yıldız, yetişkinlerden ise Fergül Tatar Bakay, en çok kitap okuyan isimler oldu.

Kaymakam Ali Arıkan, okumanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Okumak sizleri bilgi sahibi yapar, ufkunuzu açar. Kelime dağarcığınız artırır. Her zaman her yerde mutlaka kitap, dergi, gazete okuyun." diye konuştu.

Kütüphane müdürü Hatice Bulanık ise salgın nedeniyle kütüphaneye gelenlerin sayısının azaldığını ancak bu dönemde bizzat gelerek kitapları evlerinde okuduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan