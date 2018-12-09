Sarı Yelekliler Eylemleri: Çatışmaların Ardından Fransa Başbakanı'ndan 'Birlik' Mesajı

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, üst üste dört haftasonu ülkede yaşanan eylemler ve çatışmaların ardından "ulusal birliği yeniden tesis etme" sözü verdi.

Sarı Yelekliler hareketinin artan yakın fiyatları ve yaşam pahalılığına karşı dün yaptığı son eylemlerde çıkan çatışmalarda polis, gözyaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

1700'den fazla kişi gözaltına alınırken, şiddet olayları önce haftaya göre biraz daha azdı.

Başbakan Philippe, barışçıl göstericilerle diyaloğun "devam etmesi gerektiğini" söylerken, "Hiç bir vergi ulusal birliğimizi tehlikeye atmamalı. Şimdi çalışarak ve bir araya gelerek ulusal birliğimizi yeniden inşa etmeliyiz" dedi.

Philippe, çok sayıda göstericinin istifasını istediği Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yakında "bu diyaloğu teşvik edecek önlemler alacağını" vurguladı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner de, "şiddet olaylarını büyük çoğunlukla kontrol altına alan" polisi övdü.

Macron da dün gece geç saatlerde paylaştığı Twitter mesajında "cezaretleri ve istisnai profesyonellikleri" nedeniyle güvenlik güçlerine teşekkür etti. Cumartesi neler yaşandı? İçişleri Bakanlığı ülke genelindeki eylemlere 125 bin kişinin katıldığını söyledi.

8 bini Paris'te olmak üzer 90 bin polis görev yaptı.

En yoğun çatışmaların yaşandığı Paris'de 10 bin eylemci sokaklara çıktı. Olaylar sırasında vitrinler kırıldı, araçlar yakıldı ve bazı mağazalar yağmalandı.



Eylemde çekilen videolarda, protestocuların yüzleri de dahil olmak üzere plastik mermilerle vurulduğu görüldü. Plastik mermi isabet edenler arasında en az üç basın mensubu da vardı.

İçişleri Bakanı Castaner çatışmalarda 17 de polisin yaralandığını bildirdi.

Protestoların bilançosu

Sarı yelekliler hareketi

"Gilets jaunes- Sarı yelekliler"haraketi, Fransız yasalarına göre bütün araçlarda taşınması gereken sarı yeleklerle eylem yaptıkları için bu adı aldı.

Son bir kaç haftada, sosyal medyada yakıt fiyatlarındaki artışa karşı başlatılan hareket, farklı talepleri olan lidersiz bir protestoya dönüştü.

Hareketin başlıca amacı, yoksul çalışan ailelerin ekonomik zorluklarına ve siyasi güvensizliğine dikkat çekmek ve hala geniş bir destek alıyor.

Bir kamuoyu yoklamasına göre protestolara destek biraz azalsa da, hala yüzde 66 seviyelerinde.

Bu arada Cumhurbaşkanı Macron'a verilen destek ise yüzde 23'e geriledi. Hükümetin verdiği tavizler ne? Hükümet yakıt vergisi artışlarını iptal ederken, gelecek yıl doğalgaz ve elektrik fiyatlarının dondurulacağnı söyledi.

Ancak protestocuların başka sorunları da var.

Belli alanlarda taviz, daha yüksek maaş, daha düşük vergi, daha iyi emekli maaşları, üniversitelere daha kolay giriş ve hatta cumhurbaşkanının istifasını talep eden tüm eylemcileri tatmin etmeyebilir.

Bazı karşıtları Macron'a "zenginlerin cumhurbaşkanı" adını veriyor.

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