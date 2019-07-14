Sarı mayolular #6

Zorlu altıncı etabın ve La Planche des Belles Filles tırmanışının ardından cuma günü bisikletçiler için bacakları açma günüydü. İsviçre sınırı yakınlarındaki Belfort’tan yola çıkan pelotonun önünde 230 kilometrelik düz bir parkur vardı. İkisi dördüncü, biri üçüncü kategoriden, bacak dostu üç tırmanış vardı. Bu üç tırmanış da etabın ilk yarısındaydı ve dolayısıyla toplu sprint finişinin önünde hiçbir engel yoktu.



Etabın hemen başında oluşan kaçış grubunda yalnızca iki bisikletçinin olması, pelotonu iyice rahatlattı. Peloton rahatlamasına rahatladı ama, hâli hazırda neredeyse dümdüz olan parkur, biz izleyiciler için neredeyse çekilmez hâle geldi. Wanty Gobert’ten Yoann Ofrfredo ve Cofidis’ten Stéphane Rossetto dışında kaçışa girebilen bisikletçi çıkmadı.



Peloton içinde etabın hemen ilk kilometrelerinde bir kaza oldu. Yerde kalan pembeli bisikletçiler vardı. Üç Education First bisikletçisi düşmüştü. Jumbo Visma’dan, ikinci ve üçüncü etapta sarı mayoyla izlediğimiz Mike Teunissen de yerdeydi. Bu kazadan en olumsuz etkilenen isim EF’ten Tejay Van Garderen oldu. ABD’li bisikletçi etabı tamamladı ancak sekizinci etaba başlayamadı.



Bu andan itibaren son bölüme dek bahsedilesi bir olay olmadı etapta. Kaçış son 10-15 km içinde yakalandı ve toplu sprint finişini beklemeye koyulduk. Team INEOS, liderleri Egan Bernal ve Geraint Thomas’ı son üç km’ye güvenli bir şekilde sokmak için önde tempo yaptılar. Son üç km’den itibaren ise sprint trenleri önlerdeki yerlerini oluşturmaya başladılar.



Bahrein Merida, Bora Hansgrohe, Deceuninck - Quick Step ve Jumbo Visma son kilometreye önde girdiler. Daniel Oss gaza bastı, ardından üç Quick Step’li Elia Viviani’yi son metrelere taşıdılar. Michael Morkov ve Maximilano Richeze, Viviani’ye altın tepsi içinde sundular galibiyeti. Sagan bu Quick Step’lilerin arkasında kendi yolunu bulmaya çalıştı. Caleb Ewan ve Dylan Groenewegen de tek başlarına sayılabilecek bir şekilde sprinte başladılar. Viviani, Sagan, Ewan ve Groenewegen son 200 metrede baş başa kaldılar. Ewan tüm eforunu sarf ederek son beş metreye önde girdi. Ancak Groenewegen neredeyse son metre içinde Ewan’ı geçerek etap galibiyetini aldı. Üçüncü ise Peter Sagan oldu. Takımı en iyi çalışan sprinter olan Viviani, uzun etapların ardından sprint atma konusundaki zayıflığını bir kez daha gözler önüne serdi.



Bu galibiyet, Jumbo Visma’nın bu sene Tour’daki üçüncü galibiyeti oldu. Şu ana kadar en başarılı takım olduklarını söylemek gayet mümkün.



Bu sakin günün ardından sırada Arden klasiklerini andıran bir etap bekliyordu pelotonu. Lyon’un kuzeyindeki Mâcon’dan yola çıkan peloton, Lyon’un güneybatısındaki Saint Etienne’e doğru yol almaya başladı. Beşi ikinci, ikisi üçüncü kategoriden yokuşlar, iyi bir kaçış grubunun galibiyete gitmesi için tasarlanmış gibiydiler.



Kaçış grubu yine etabın hemen ilk kilometrelerinde oluştu. Lotto Soudal’den Thomas De Gendt, Dimesion Data’dan Ben King, Total Direct Energie’den Niki Terpstra üçlü olarak kaçtılar. Onların ardından CCC’den Alessandro De Marchi’de kaçtı ancak uzun süre öndeki üçlüyle bağlantı kuramadı. De Marchi, 10-15 km boyunca yüksek efor sarf ettikten sonra ön tarafa eklemlendi.



Kaçış peloton farkı çok büyümedi. Bir ara beş dakikalara yaklaşan fark genelde üç dk civarında seyretti.



Günün beşinci tırmanışında, Col de la Croix Part’ta Terpstra ve King geriye düştüler. De Gendt, yanında De Marchi’yle yoluna devam etti.



Finişe 15 km kala sağa doğru bir dönüşte Education First’ten Michael Woods düştü. Ardından ona takılan INEOS’lular da kendilerini yerde buldular. Düşenler arasında Geraint Thomas da vardı. Ancak herkes kalkıp yola devam edebildi. Pek de uzaklaşmamış olan pelotonu yakaladı INEOS’lular.



Son yokuşta, Côte des Jaillère’de De Gendt’ten atak geldi. De Marchi’yi ekarte edip etabı kazanmak için gaza bastı Belçikalı bisikletçi. Atağın ardından bu tırmanışı da ilk sırada tamamlayan Thomas De Gendt, etabın yedi tırmanışını da ilk sırada geçmiş ve 29 tırmanış puanı kazanmış oldu. Belçikalı böylelikle dağların kralı klasmanında 43 puanla lider olan Tim Wellens’in hemen arkasında 37 puanla konumlandı.



Jaillère tırmanışında Vincenzı Nibali de geride kalanlar arasındaydı. Vatandaşı Alberto Bettiol ile pelotonu belli bir mesafeden takip ettiler. Çok da zorlamadılar kendiklerini. Nibali’nin bu sene Tour’daki tek amacının etap galibiyeti olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu.



Jaillère tepesine geliyorduk ki mükemmel bir atak izledik. Deceuninck -Quick Step’li Julian Alaphilippe ve Française des Jeux’den Thibaut Pinot atak yaptılar. Daha doğrusu Alaphilippe atağını yaptı ve Pinot onu izledi. Alaphilippe Jaillère tepesinden ikinci sırada geçerek beş saniye zaman bonusu aldı ve sarı mayo ile arasındaki farkı bir saniyeye indirdi. Artık etabı podyumda tamamlaması hâlinde Bastille gününde sarı mayoyu giyecekti.



Tüm bunlar olurken en ön tarafta De Gendt amansız bir kaçıştaydı. 200 km kaçtıktan sonra etap bu kadar yakınken galibiyetten olmak istemiyordu. Son üç km kala konumlanan 900 metrelik ve yüzde dokuz eğimli yokuş Belçikalının işini biraz daha zorlaştırabilirdi. Ancak onunla da başa çıktı De Gendt. Pinot ve Alaphilippe’in yalnızca altı saniye önünde etap galibiyetine ulaştı. Tour’un son yıllardaki en keyifli etaplarından birinde, en görkemli galibiyetlerden birini almış oldu Thomas De Gendt. Chapeau!



Pinot ikinci, Alaphilippe üçüncü oldu. Güne Geraint Thomas’ın genel klasmanda dokuz saniye gerisinde başlayan Pinot, aldığı zaman bonuslarıyla birliklte günü Thomas’ın 19 saniye önünde tamamladı ve genel klasman iddiası olan isimler içinde en tepede yer aldı. Bir diğer Fransız Alaphilippe de sarı mayoyu iki günlük aranın ardından tekrar üzerine geçirdi. Fransızlar günü oldukça mutlu kapadı.



Bugün Bastille günü, Saint Etienne’den yola çıkıyoruz. Batıya doğru ilerleyip 170 km’nin ardından Brioude’a varacağız. Etabın 36’ncı kilometresinde birinci kategoriden bir yokuş geride bırakılacak. Ardından üçüncü kategoriden iki yokuş daha var. Bu yokuşlardan sonuncusunun zirvesi finişe 14 km kala konumlanacak. Başarılı bir kaçış grubu oluşmaz ya da o son yokuşta etkili bir atak gelmezse, toplu bir sprint finişi izlemek mümkün olabilir.



Bastille gününde, Fransızları kazanmak için agresif görmek ve dünkü gibi heyecanlı bir etap izlemek dileğiyle…





Hazırlayan: Enes KANBUR