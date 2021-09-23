Şarampole düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şarampole düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şarampole düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde şarampole düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

ÇAMLIYAYLA, MERSİN (İHA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde şarampole düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Darıpınarı Mahallesi Korucak mevkisinde meydana geldi. Çamlıyayla'dan Tarsus'a seyir halinde olan Ayhan Koruyan, idaresindeki 06 DTM 51 plakalı kamyonetle dönüş almaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! Karabük'te katliam gibi kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberi! Karabük'te katliam gibi kaza: 2 ölü, 6 yaralı

 Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

 Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan tırın 6 aracı biçtiği anlar kameralarda

Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan tırın 6 aracı biçtiği anlar kameralarda
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Gökhan Çıra Demet Özdemir
Spor Marcao Muslera Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şarampole düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 13:07:24. #1.11#