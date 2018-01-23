Sapanca'da Mahalle Başkanları Toplandı

Sapanca Belediye Başkanın Doç. Dr. Aydın Yılmazer ve AK Parti İlçe Başkanı Yunus Gümüşel mahalle başkanlarıyla bir araya geldiler.

Mahalle başkanları toplantısına, İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Belediye meclis üyeleri, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Şahinoğlu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Serdar ve Mahalle Başkanları katıldı.

Toplantıda mahalle başkanlarının talepleri dinlenilerek gündem değerlendirmesinde bulunuldu. AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, "2023 hedeflerimize hızlı bir şekilde ilerliyor, düşmanlarımız ülkemizin gidişinden memnun olmasalar da onların istek ve arzularına boyun eğmiyor yılmadan ve durmadan ilerleyişimize devam ediyoruz. Gelecek nesillere çocuklarımıza mutlu huzurlu gelişmiş bir ülke bırakmak için elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerekmektedir. Mahalle başkanlarımıza düşen görev ve sorumluluklar çok fazla, teşkilatımızın eli ayağı gözü sizlersiniz. Mahallelerde ki en uç noktalara dahi hakim olmak, mahalle sakinlerini bilgilendirmek, vatandaşımızın derdini dinlemek, sorun şikayet ve memnuniyetlerini teşkilatımıza bildirmek sizlerin asli görevleridir. Teşkilat olarak her zaman dinç ve diri olduğumuz gibi bundan sonrada bu farklılığımızı Allah'ın izni ve tüm yönetimlerimiz ile devam ettireceğiz. 2023 hedeflerimiz için yola devam ediyoruz. Bugün buradaki toplantımızdaki katılımla da görüyoruz ki, Sapanca'mız için tam kadro iş başındayız" dedi.

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, 4 yılda yapılan belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Mahalle başkanlarının taleplerini ve isteklerini dinleyen Başkan Yılmazer, imkanlar doğrultusunda Sapanca için belediye olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti. Mahalle başkanlarının aktardığı sorunları not alan Başkan Yılmazer, bu konuların bizzat takipçisi olacağını belirtti. Başkan Yılmazer, "Bu 4 yıl içerisinde vermiş olduğumuz sözleri yerine getirdiğimizin mutluluğu ve gururunu yaşıyorum. Birinci beş yıllık periyotta vermiş olduğumuz sözleri, yapmış olduğumuz hizmetler ile fazlasının olduğu ve seçim beyannamesinde olmayıp, hayata geçirdiğimiz çok sayıda projemiz olduğunun haklı gururunu yaşıyoruz. Kurmuş olduğumuz Bilgi Sanat Evleri ile 2880 kişiye kurs imkanı, spor kurslarımız ile 1592 çocuğumuzu sporla buluşturduk. Bu bizim için mutluluk verici hemen hemen büyük mahallelerde, her tarafta gençlerimize ve ailelerimize yönelik sosyal donatılarla kültür merkezleri oluşturduk. 50 yıllık ortaöğretim problemini çözdük. Sapanca'mızda açılışının yakında olacağı hem ortaokul hem lise, imam hatip ortaokulu, lise konferans alanı ve spor alanıyla, çevresel güzelliğiyle bir okul kazandıracağız. Turizm Anadolu Lisesi'nin temeli Yanık Mahallemizde atılacak. Bunlarda yapıldığında Sapanca'mızda ortaöğretim noktasında eğitim sorunu bitmiş olacak. 20 milyon TL'ye mal olan bir Turizm Fakülte binamızı üniversitemize ücretsiz bir şekilde tahsis ettik ve şuanda yaklaşık bin öğrenci orada eğitim görüyor. Sapanca turizm ilçesi ise turizm için yurtdışı ve yurtdışından Sapanca'ya gelen veya gelecek kitlelerin Sapanca'ya neden gelmek istedikleri sorusuna cevap arayarak yola çıkıyoruz. Gelen ailelerin 24 saati nasıl dolduracaklarının program ve çalışmasını yapıyoruz. Mahmudiye'de teleferik projesini hayata geçireceğiz inşallah, uğraşıyoruz" diye konuştu. - SAKARYA