Şansal Büyüka: Futbol gelişiyor ama kafalar gelişmiyor

FATİH, İSTANBUL (DHA) - "VAR hakemlerin kişiliğini elinden aldı"

"Böyle federasyon yapısı dünyanın hiçbir yerinde yok"

- Türk futbolunun duayen isimlerinden Şansal Büyüka, "Teknoloji gelişiyor, sahalar gelişiyor. Baktığınızda araç gereç gelişiyor ama maalesef kafaları geliştiremedik. Kafalar geriye gitti. Fiziksel şartlar geçmişte çok kötüydü ama futbolun bir kültürü vardı, bir anlayışı vardı. Böyle hoyrat bir ortam yoktu" dedi.

Şansal Büyüka son olarak Mesut Özil'in performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi: "Mesut geldiğinde 11 ay futbol oynamamış biri vardı. 11 ay oynamamak altından kolay kalkılacak bir yük değil. 11 ay oynamadıktan sonra kendini toparlamak uzunca bir süre alır, ki alıyor. Mesut halen o fizik gücüne ulaşabilmiş değil. Galatasaray maçında Mesut'un attığı gol itibariyle fizik gücünden umutlandım. Topu santranın gerisinden alıp 50 metre sürüşü bitirişi etkileyiciydi. Mesut'un oynaması gereken bölge forvet arkası, kenar değil."

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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