Şanlıurfa yerli tohumlarla kendi biberini yetiştiriyor
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Şanlıurfa yerli tohumlarla kendi biberini yetiştiriyor

Şanlıurfa yerli tohumlarla kendi biberini yetiştiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale fidanlığında yetiştirdikleri yerli tohumlardan oluşan biber fidelerini ihtiyaca göre kullanmayı planlıyor.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale fidanlığında yetiştirdikleri yerli tohumlardan oluşan biber fidelerini ihtiyaca göre kullanmayı planlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde Akçakale ilçesinde hizmet veren Akçakale Fidanlığında gerçekleştirilen üretimde 'biber' ilk aşamada 46 dönümlük alanda yapıldı.

Lezzetli yemekleriyle bilinen Şanlıurfa'da, vatandaşın vazgeçilmezi olan biberi üretilip elde edilen biber fideleri Büyükşehir Belediyesi Kurutma Tesisinde isota dönüştürülecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa yerli tohumlarla kendi biberini yetiştiriyor
Şanlıurfa yerli tohumlarla kendi biberini yetiştiriyor
Şanlıurfa yerli tohumlarla kendi biberini yetiştiriyor
Şanlıurfa yerli tohumlarla kendi biberini yetiştiriyor
Şanlıurfa yerli tohumlarla kendi biberini yetiştiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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