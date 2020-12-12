ŞANLIURFA - Viranşehir'de sokak ve caddeler boş kaldı
12.12.2020 15:26 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:30
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boşalan cadde ve sokaklar Caddelerde temizlik yapan görevliler Fırınlarda çalışanlar PTT kargo çalışanları ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Boşalan cadde ve sokaklar
Caddelerde temizlik yapan görevliler
Fırınlarda çalışanlar
PTT kargo çalışanları ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ