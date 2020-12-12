ŞANLIURFA - Viranşehir'de sokak ve caddeler boş kaldı
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ŞANLIURFA - Viranşehir'de sokak ve caddeler boş kaldı

12.12.2020 15:26 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:30

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boşalan cadde ve sokaklar Caddelerde temizlik yapan görevliler Fırınlarda çalışanlar PTT kargo çalışanları ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Boşalan cadde ve sokaklar

Caddelerde temizlik yapan görevliler

Fırınlarda çalışanlar

PTT kargo çalışanları ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

ŞANLIURFA - Viranşehir'de sokak ve caddeler boş kaldı
ŞANLIURFA - Viranşehir'de sokak ve caddeler boş kaldı
ŞANLIURFA - Viranşehir'de sokak ve caddeler boş kaldı
ŞANLIURFA - Viranşehir'de sokak ve caddeler boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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