Şanlıurfa'dan Barış Pınarı Harekatı bölgesine 28 tır insani yardım gönderildi

Şanlıurfa'dan Barış Pınarı Harekatı bölgesine sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle temin edilen 28 tır insani yardım gönderildi.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde mağdur durumdakiler için Kuveyt merkezli ATA ve Rahma derneklerinin katkısıyla gıda, giyim ve barınma malzemelerinin yer aldığı 28 tır insani yardım malzemesi temin edildi.

Tırların harekat bölgesine uğurlanması dolayısıyla Şanlıurfa Valiliği tarafından kent merkezinde tören düzenlendi.

Vali Abdullah Erin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriyeli mazlum ve mağdurlara yönelik desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Kuveytli yardım kuruluşlarına ve hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür eden Vali Erin, "Suriyeli ihtiyaç sahiplerine böylesi büyük bir yardım konvoyunu göndermekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Suriyeli kardeşlerimize 10 yıldır farklı vesilelerle yardımlar gönderiyorlar. Destek ve gayretlerinden dolayı Kuveyt halkına teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin hem Suriye hem de Kuveyt halkıyla güçlü bir bağı vardır, bugünkü tören de bunun en güzel göstergesidir." diye konuştu.

Rahme Derneği Türkiye Sorumlusu Cemal Akıncı da Suriyeli din kardeşlerinin acılarını hafifletmek için yıllardır çeşitli yardım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Şanlıurfa'dan büyük bir yardım konvoyunu Suriye'ye göndermekten duydukları memnuniyeti anlatan Akıncı, "Bu yardım konvoyunda 200 ton un, 200 ton kömür, bin soba, 2 bin 500 gıda kolisi ve muhtelif gıdaların yer aldığı toplam 28 tır bulunuyor. Allah hayırseverlerin yardımını kabul etsin." dedi.

İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç'ın yaptığı duanın ardından tırlar Suriye'ye uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş