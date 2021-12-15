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Şanlıurfa'da stokçu denetimi

Şanlıurfa'da stokçu denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stokçuluğa karşı mücadele edileceğini açıklamasının ardından Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ŞANLIURFA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stokçuluğa karşı mücadele edileceğini açıklamasının ardından Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla ilçe genelinde halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için denetimlerini sürdüren ekiplerin bu kez adresi marketlerin depoları oldu. Özellikle stokçuluğun önüne geçilmesi adına marketlerin depolarını denetleyen ekipler, market yetkililerine uyarılarda bulundu. Yapılan denetimlerde stoku yapılan ürün olmadığı görülürken, zabıta ekipleri stokçulara verilen ceza üst sınırının 500 bin TL'den 2 milyon TL'ye çıkarıldığını hatırlattı. Depolarda ürün bekletilmemesi ve rafların boş bırakılmaması gerektiğinin altını çizen ekipler, "Raf boş olursa ve depoda ürününüz varsa bu stokçuluğa girer" ifadelerini kullandı.

Stokçuluğun yanı sıra marketlerde hijyen ve fiyat denetimi de yapan ekipler, reyonlarda yer alan etiketteki fiyat ile kasadaki fiyatı karşılaştırdı. Marketlerde fiyat oyunu olmamasına dikkat eden ekipler, ürünlerin son kullanma tarihini de kontrol ederek işlem başlattı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da stokçu denetimi

Şanlıurfa'da stokçu denetimi

Şanlıurfa'da stokçu denetimi

Şanlıurfa'da stokçu denetimi

Şanlıurfa'da stokçu denetimi

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