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Şanlıurfa'da şire şenliği düzenlendi

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Kültür Sanat
Şanlıurfa'da şire şenliği düzenlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından şire şenliği düzenlendi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından şire şenliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hilvan ilçesi Ovacık Mahallesi'nde gerçekleştirilen şire şenliği ile yöreye özgü ürünlerin tanıtılması ve ticaretinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bastık, çekçek, cevizli sucuk, pekmez ve daha birçok ürünün gözlere hitap ettiği şenlikte, Ovacıklı kadınların maharetli elleriyle yaptıkları envai çeşit yöresel lezzetlerin yapım aşamasından tadım aşamasına kadar geçen zahmetli süreç gözler önüne serildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kurulan stantları tek tek gezip ürünlerin tadına bakarak kış aylarında özellikle Şanlıurfa'da sofraları süsleyen, damak çatlatan lezzetlerin yörenin güneşi, suyu ve toprağından geldiğini aktardı.

Etkinliğe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Esnaf Sanatkarlar ve Odalar Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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