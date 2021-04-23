ŞANLIURFA'DA POLİS SAHURDA RAMAZAN DAVULU ÇALDI
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ŞANLIURFA'DA POLİS SAHURDA RAMAZAN DAVULU ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da sahur için uyananlar resmi üniformasıyla davul çalan polisi görünce şaşkınlık yaşadı.

ŞANLIURFA'da sahur için uyananlar resmi üniformasıyla davul çalan polisi görünce şaşkınlık yaşadı. Yüzleri gülümseten o anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Şanlıurfa'da sahurda devriye gezen polis ekipleri yolda karşılaştıkları ramazan davulcusuyla bir süre sohbet etti. Ardından resmi üniformalı bir polis memuru ramazan davulcusunun elindeki davulu alarak çalmaya başladı. Sahur için uyanan ve polisin davul çaldığını gören vatandaşlar, gülümseten o anları cep telefonuyla kaydetti. Yoldan geçen sürücüler ise davul çalan polis memurunu görünce korna çalarak destekte bulundu. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

ŞANLIURFA'DA POLİS SAHURDA RAMAZAN DAVULU ÇALDI
ŞANLIURFA'DA POLİS SAHURDA RAMAZAN DAVULU ÇALDI
ŞANLIURFA'DA POLİS SAHURDA RAMAZAN DAVULU ÇALDI
ŞANLIURFA'DA POLİS SAHURDA RAMAZAN DAVULU ÇALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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