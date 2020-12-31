Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

31.12.2020 21:23 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:26
Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şükrü Salan idaresindeki 27 Z 9362 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 60. kilometresindeki yol ayrımında İbrahim Kılıç yönetimindeki 27 AAG 064 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü Kılıç ile otomobildeki Salih ve Zahide Kılıç ile Emine ve Hamide Demirpençe yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Enis Arıkan Demet Akalın Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Metin Oktay Güven Yalçın Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Yeni Yıl Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 21:26:23. #1.15#
title