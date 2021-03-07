Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
07.03.2021 22:49 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:52
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Hasan Kaya (41) yönetimindeki 06 FK 4267 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 28. kilometresinde Remzi Altunsulu idaresindeki 34 DGU 126 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 06 FK 4267 plakalı otomobil devrildi.
Kazada sürücülerden Kaya ile araçtaki Özlem (36), Ömer (8), Asya (6), Aziz (67) ve Narin Kaya (65) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan