Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

07.03.2021 22:49 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:52
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Hasan Kaya (41) yönetimindeki 06 FK 4267 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 28. kilometresinde Remzi Altunsulu idaresindeki 34 DGU 126 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 06 FK 4267 plakalı otomobil devrildi.

Kazada sürücülerden Kaya ile araçtaki Özlem (36), Ömer (8), Asya (6), Aziz (67) ve Narin Kaya (65) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Halis Özkahya Mustafa Yumlu Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 22:53:34. #1.15#
title