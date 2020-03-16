Şanlıurfa'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
16.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:42
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mahmut Şansal idaresindeki 27 ADR 171 plakalı hafif ticari araç, Halfeti-Yeşilözen Mahallesi yolunda Necip Sözeri yönetimindeki 27 BIE 28 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti ve Birecik Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaynak: AA