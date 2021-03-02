Şanlıurfa'da Hizb-Ut Tahrir operasyonu: 11 gözaltı
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Şanlıurfa'da Hizb-Ut Tahrir operasyonu: 11 gözaltı

02.03.2021 13:52 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:56
Şanlıurfa'da Hizb-Ut Tahrir operasyonu: 11 gözaltı

ŞANLIURFA'da, polisin yasa dışı köktendinci Hizb-ut Tahrir örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, polisin yasa dışı köktendinci Hizb-ut Tahrir örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Hizb-ut Tahrir üyelerine yönelik olarak Şanlıurfa'da polis eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında esnaf, yazar ve eğitimcilerin bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Hilafet'in kaldırılmasının Hicri 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle Köklü Değişim Dergisi'nin, 'Hilafet'i Kurun' isimli mart sayısını dağıttıkları belirtildi. Şüpheliler M.K., M.Ç., M.A., B.H., A.Ş., M.K., M.E.K., M.Y., M.Y., S.D. ve Y.S., sağlık kontrolünden geçirilerek emniyette götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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