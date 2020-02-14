Şanlıurfa'da çarpışan araçlar tahliye kanalına devrildi: 7 yaralı
Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da çarpışan araçlar tahliye kanalına devrildi: 7 yaralı - Haber

Şanlıurfa'da çarpışan araçlar tahliye kanalına devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'da çarpıştıktan sonra tahliye kanalına devrilen araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

14.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:36
Şanlıurfa'da çarpışan araçlar tahliye kanalına devrildi: 7 yaralı

'da çarpıştıktan sonra tahliye kanalına devrilen araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 63 ZF 765 plakalı otomobil ile 65 ES 274 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Akçakale kara yolu yol kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 2 araç tahliye kanalına devrildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ahmet Şeyda, Murat Coşkun, Yakup Karataş, Ömer Mendeş ve Mustafa Sungurtaş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa ve Akçakale'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler