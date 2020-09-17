Şanlıurfa'da asfalt çalışmaları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da asfalt çalışmaları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü ilçesindeki mahallelerde asfalt çalışması yaptı.

Şanlıurfa'da asfalt çalışmaları
17.09.2020 12:37 | Son Güncelleme: 17.09.2020 12:41

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü ilçesindeki mahallelerde asfalt çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesine bağlı ekipler, Karaköprü ilçesinin Beyazıt Bulvarı ile Mehmetçik Mahallesi'ndeki 7043. Sokak'ta yeni açılan yollarda ve bozulma meydana gelen bölgelerde asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, merkezde ve kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmaların mevsim şartlarına uygun olarak devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hanife Erol Evgin Metin Özülkü Bülent Ersoy
Spor Jose Sosa Arda Turan Vedat Muriqi Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Erkek Çocuk Bursa Meriç
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da asfalt çalışmaları - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 12:41:44. #1.14#
title