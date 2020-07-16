Şanlıurfa'da '15 Temmuz' anması
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Şanlıurfa'da '15 Temmuz' anması

ŞANLIURFA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 4'üncü yılında çeşitli etkinliklerle anıldı.

Şanlıurfa'da '15 Temmuz' anması
16.07.2020 00:30 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:36

ŞANLIURFA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 4'üncü yılında çeşitli etkinliklerle anıldı.

Arkeoloji Müzesi'nin önünde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler katıldı. Demokrasi şehitlerinin de anıldığı program toplu kılınan akşam namazıyla başladı. Şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı sonrası Kuran tilaveti ile başlayan programda daha sonra Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tiyatro grubu darbe girişimi gecesi yaşananların konu edindiği tiyatro gösterisi düzenledi. Darbe girişimi ile ilgili belgesel gösteriminin ardından  akademisyenler darbe konulu konuşma yaparken öğrenciler de şiirler okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusala sesleniş konuşması da alana kurulan dev ekranlarda izlendi.

Etkinliklerde konuşan Vali Abdullah Erin şunların söyledi: "15 Temmuz, hepimizin bildiği üzere milletimizle, devletimizle, birliğimiz ve beraberliğimizle, bayrağımızla sorunu olan terör örgütlerinin ve daha önemlisi onların arkasında duran destekçilerinin, onları yetiştirip, donatanların ortaya koyduğu bir darbe teşebbüsüydü. Bu topraklar üzerinde milletimizin, mazlum milletlere liderlik edecek sıfatına zarar vermek isteyenlerin bitmek tükenmek bilmeyen hesaplarının bir neticesiydi. Bu hesaplar, fitne ve fesatlar dün olduğu gibi bugün de yarın da olmaya devam edecektir. 15 Temmuz'u hafızalarımızda canlı tutarken, bunu genç nesillere iyi aktarmak ve anlatmak gerekiyor ki, bir daha bu tür belalar, sıkıntılarla milletimiz karşı karşıya kalmasın."

Anma etkinlikleri konuşmaların ardından sona erdi.


Kaynak: DHA

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