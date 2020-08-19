Şanlıurfa Belediye Başkanı Beyazgül'den fıstık üreticilerine ziyaret Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, fıstık üreticilerini ziyaret ederek bereketli bir hasat temennisinde bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, fıstık üreticilerini ziyaret ederek bereketli bir hasat temennisinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Tülmen Mahallesinde fıstık üreticilerini ziyaret eden Başkan Beyazgül, bölgenin en kaliteli fıstığı kabul edilen Şanlıurfa Keten Köyneği fıstığı hasadının başladığını belirtti.

Çiftçilere bol ve bereketli bir hasat dileklerini ileten Beyazgül, şunları kaydetti:

"Urfa keten köyneği fıstıkları artık olgunlaştı. Keten köyneği, lezzeti ve tadı diğer fıstıkların çok üstünde olan bir fıstık türüdür. Biz çiftçimize bereketli olsun diye duada bulunuyoruz. Bilindiği gibi Şanlıurfa bu fıstık türünde tek, yine aynı fıstık türünde de kırmızı fıstıkta da Türkiye'de en çok üreten şehir konumunda. Fıstıkçılarımız bu sene memnun, yüzleri gülüyor. Allah her daim güldürsün onları."

Fıstık üreticileri ile bir araya gelen Beyazgül'e, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ve meclis üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: AA