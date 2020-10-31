SANKON ve GESKON heyetleri İzmir halkının yanında
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SANKON ve GESKON heyetleri İzmir halkının yanında

31.10.2020 13:40 | Son Güncelleme: 31.10.2020 13:44
SANKON ve GESKON heyetleri İzmir halkının yanında

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamlari Konfederasyonu ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu yayınladıkları mesaj ile İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dilerken yaralananlara ise şifa dileklerini ilettiler.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamlari Konfederasyonu ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu yayınladıkları mesaj ile İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dilerken yaralananlara ise şifa dileklerini ilettiler.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu(SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Kalaycı, İzmir depreminin ardından yaptığı açıklama ile İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Kalaycı açıklamasında, "Öncelikle İzmir'de yaşanan deprem den dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. SANKON İzmir İl Başkanlığı, deprem bölgelerinde hükümet yetkililerimizle birlikte çalışmalara katılım sağlayacaklardır. SANKON yönetim kurulu, tüm birimleriyle İzmir halkının yanındadır" dedi.

Depremin ardından yazılı açıklama yapan Gençlik ve Spor Konfederasyonu(GESKON)Genel Başkan yardımcısı Savaş Buyurman ise, "İzmir depreminde hayatını kaybedenlere yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Gençlik ve Spor Konfederasyonu İzmir İl Başkanlığı ve Ege Bölge Başkanlığı, deprem bölgesinde aktif olarak arama kurtarma çalışmalarına katılım sağlamaktadırlar. Konfederasyon yönetim kurulu, İzmir İl Başkanlığı ve Ege Bölge Başkanlığı deprem bölgesinde, İzmir halkının yanında olacaklardır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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