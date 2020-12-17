AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da sis etkili oluyor
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AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da sis etkili oluyor

17.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:24

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sis hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda görüş mesafesini yaklaşık 20 metrenin altına düşürdü.

Kara yolunda ilerlemekte güçlük çeken bazı araç sürücüleri de dinlenme tesislerinde sisin etkisini kaybetmesini bekledi.

İlçede görev yapan trafik ekipleri de sis nedeniyle, sürücülere trafik işaretlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarılarda bulundu.

AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da sis etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da sis etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da sis etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da sis etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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