Sancaktepe'de iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Sancaktepe'de iki katlı binanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sancaktepe'de iki katlı binanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Abdurrahmangazi Mahallesi Mutlu Sokak'ta bulunan iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangından etkilenen ve kendi imkanıyla dışarı çıkan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu dairede hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu