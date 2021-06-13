Sancaktepe'de iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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Sancaktepe'de iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de iki katlı binanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sancaktepe'de iki katlı binanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Abdurrahmangazi Mahallesi Mutlu Sokak'ta bulunan iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangından etkilenen ve kendi imkanıyla dışarı çıkan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu dairede hasar oluştu.

Sancaktepe'de iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Sancaktepe'de iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Sancaktepe'de iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Sancaktepe'de iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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