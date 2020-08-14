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Sanayide üretim hızla artıyor

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, TÜİK tarafından bugün açıklanan Sanayi Üretim İndeksindeki yükselişe ilişkin olarak "Ülkemizin sanayi üretimi, pandemi nedeniyle nisan ayında ciddi bir düşüş yaşadıktan sonra, şimdi büyük bir hızla toparlanmaya devam ediyor.

Sanayide üretim hızla artıyor
14.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:35

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, TÜİK tarafından bugün açıklanan Sanayi Üretim İndeksindeki yükselişe ilişkin olarak "Ülkemizin sanayi üretimi, pandemi nedeniyle nisan ayında ciddi bir düşüş yaşadıktan sonra, şimdi büyük bir hızla toparlanmaya devam ediyor. Sanayi üretim endeksindeki artış bir önceki aya göre yüzde 17,6 düzeyinde arttı. Yükselişin önümüzdeki aylarda da süreceğini düşünüyoruz" dedi.

TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim ve ciro endekslerindeki gelişmeleri değerlendiren Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, "Covid-19 pandemisi dünya ekonomisini ve sanayi üretimini ciddi boyutta etkiledi. Ülke olarak pandeminin üretime olan etkilerini birçok ülkeye göre nispeten daha hızlı atlattık diyebiliriz. Bunda hükümetimizin aldığı tedbirlerin ve desteklerinde çok büyük rolü oldu. Bugün açıklanan TÜİK sanayi üretim endeksi de sanayide üretimin hızla artmakta olduğuna teyit ediyor. Nisan ayında 78 puan ile tarihi dip noktaya inen sanayi üretimi, haziran ayında 113,7 puana kadar yükselmiş durumda. Bir önceki aya göre de yüzde 17,6'lik bir artışı gösteren bu veri, yıllık bazda değerlendirildiğinde ise mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış haliyle de yüzde 0,1'lik bir artış olduğunu gösteriyor. Sanayinin alt sektörlerine baktığımızda bir önceki aya göre, 2020 yılı haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 6,7 artmış durumda. Takvim etkisinden arındırılmış verilerle bakıldığında bir önceki yıldaki dönemlere göre bir miktar gerileme görülse de pandemi nedeniyle yaşanan bu kadar büyük bir ekonomik şokun etkisinin bu derece az atlatılmış olması büyük bir başarıdır. Eskişehir özelinde de bakacak olursak, sanayimizde üretim çok hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. OSB'deki elektrik ve doğalgaz tüketim rakamlarımız haziran ve temmuz aylarında çok iyi bir seviyede, üretimdeki artışa bağlı olarak göstergelerde olumlu gelişmelere işaret ediyor" dedi.

Ciro endeksi yüzde 10,4 arttı

TÜİK tarafından açıklanan ciro endekslerini de değerlendiren Başkan Nadir Küpeli, "TÜİK verilerine göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 arttı. Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artmış durumda. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 19 artmış. İnşaat sektöründe ise takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 arttığını görüyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 10,3 yükselmiş durumda. Bu olumlu tablonun devamını önümüzdeki aylarda da sürmesini bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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