Sanayi üretiminde Karadeniz'in üssü Samsun

Sultan 2. Abdülhamit Han'ın Fransız mühendislere çizdirdiği Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi, ticarette bölgenin merkezi olan Samsun'un önemini daha da artırıyor.

Sultan 2. Abdülhamit Han'ın Fransız mühendislere çizdirdiği Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi, ticarette bölgenin merkezi olan Samsun'un önemini daha da artırıyor. Otoyolla Karadeniz'in üretim ve lojistik üssü haline gelecek Samsun, sektörel sanayi yatırımlarını sürdürüyor.

1929 yılında temeli atılan ve 1970'li yıllarda yapımı durdurulan Karadeniz- Akdeniz Otoyolu Projesi devam ediyor. Ordu-Mersin arası ulaşımı 6 saate düşürecek 818 kilometrelik otoyol inşasının yüzde 84'ü tamamlandı. 5'i direkt olmak üzere 55 ilin ticaretini etkileyecek otoyolun Samsun ekonomisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Taşımacılıkta zirveye çıkacak

Hava, deniz, demir ve karayolu ulaşım bağlantılarının tümüne sahip bölgenin tek şehri Samsun, jeopolitik avantajlarını sektörel yatırımlarda kullanarak ticaret ve sanayi üretimindeki gücünü artırıyor. Türkiye'nin 4. büyük lojistik köyünü hayata geçiren kent, Karadeniz ve Orta Doğu ülkelerinin stratejik ürün depolama merkezi haline geliyor. Samsun-Sivas Demiryolu'nun tamamlanması ve ardından hızlı trenin faaliyete geçecek olmasıyla Samsun, ulaşım ve taşımacılıkta önemli bir konuma kavuşacak.

OSB'lerde ikinci etap çalışmaları

Limanları, serbest bölgesi, orta ölçekli sanayi siteleri ve 5 organize sanayi bölgesine ilave yatırımlar gerçekleştiren Samsun'da Gıda OSB'de 214 dönümlük ikinci etap çalışmaları sürüyor. Bafra OSB'de yüzde 70, Kavak OSB'de ise yüzde 50 doluluğa ulaşılırken, her iki ilçedeki organize sanayi bölgelerinin ikinci etap çalışmaları devam ediyor. 10 bin dönüm arazi üzerine yeni kurulan Havza Bekdiğin OSB'de ise yatırımcı firma sayısı artarken, arazi genişliği 20 bin dönüme çıkarılıyor.

Terme ve Çarşamba OSB yolda

Terme ve Çarşamba Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluş çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Karadeniz-Akdeniz Otoyolu tamamlandığında şehrimize nasıl katkı vereceğini göreceğiz. Terme ve Çarşamba, Ordu-Samsun arasında tam bir ticaret merkezi olacak. Gayri safi milli hasılası en yüksek ilçeler haline gelecek. Terme'de organize sanayi bölgesi kurmak için bin 200 dönümlük alan üzerinde çalışıyoruz. Tüm şartları zorluyoruz. Çarşamba organize sanayi bölgesi kesinleşti, tapu işlemleri yapıldı ve alt yapı çalışmaları hazırlık aşamasında. Bunun yanı sıra Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB, Vezirköprü Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB ve Vezirköprü OSB çalışmaları da tamamlandığında Samsun, Türkiye'de istihdam artışı ve sanayi yatırımları noktasında en önde gelen şehirlerden birisi olacak" dedi.

Üretim ve istihdam artacak

Yatırım yapmak isteyen iş insanlarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Sanayi ve ticarette şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bu şehrin enerjisini geleceğe ve istikbale yönlendirmek zorundayız. Bu sebeple yatırım için boş alan kalmayan 103 parsellik Merkez OSB'yi büyütüyoruz. Tersane alanının yanındaki 3 bin 300 dönümlük arazinin sanayi bölgesi olarak tahsis edilmesiyle yatırım alanı 4 milyon 418 bin 179 metrekareye çıkacak. 5 Milyar TL'ye mal olacak yatırımla 30 bin kişiye istihdam sağlanacak. Üretim ve istihdam çoğaldıkça da Samsun kazanacak" diye konuştu.

Alt yapı sorunları çözülecek

Sanayi bölgelerindeki altyapı sorunlarının çözüleceğine de değinen Başkan Demir, "Örnek, İlkadım, 19 Mayıs organize sanayi bölgelerinin altyapılarında büyük sıkıntı var. Nerde neyin yapıldığı belli değil. Yağmur suyu, kanallar hiç yapılmasa daha iyiydi. Hataları gözden geçirip düzelteceğiz. Önümüzdeki sene buraların tamamında alt yapıyı yenileyeceğiz. 2022 yılı gibi de yollarını çok şık yapıp sanayi bölgelerini ihya edeceğiz. Keresteciler sitesinin altyapısını da önümüzdeki sene tamamlayacağız. Toybelen'de de şuan SASKİ, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapısı ile ilgili çalışıyor. 2021 yılında tüm bunları bitirmiş olacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı