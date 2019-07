Samulaş'ın borcu 96 milyon TL

Samulaş her ay ortalama 2,5 milyon TL zarar ediyor

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş A.Ş. Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, her ay ortalama 2,5 milyon TL zarar eden Samulaş'ın toplam borcunun 96 milyon 663 bin TL olduğunu açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk toplantısı Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. 27 gündem, 2 gündem dışı maddenin görüşüldüğü toplantıda ilk 2 madde direkt mecliste onaylanarak karara bağlandı. Böylece Vezirköprü Atıksu Arıtma Tesisi için 2 milyon 182 bin TL'lik ek kredi kullanımı maddesi ile Samsun Fuar ve Kongre Merkezi İşletme ve Yatırım A.Ş., Samsun Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ile Samsun Ulusal ve Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği A.Ş.'nin yönetim ve genel kurulunda Büyükşehir Belediyesini temsil edecek kişilerin belirlenmesini kapsayan madde mecliste onaylanarak karara bağlandı. Ayrıca son gündem maddesi olan Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü emrinde Genel Müdür Yardımcısı kadrosunda görev yapan Ali Seyfi Küçükgöncü'nün Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığına atamasının yapıldığının bilgisi meclis üyelerine verildi. Bu maddelerin ardından gündem dışı 2 maddeyle birlikte toplam 26 madde oy birliği ile görüşülmek üzere ilgili komisyonlara aktarıldı. Maddelerin ardından Samulaş A.Ş. Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, meclis üyelerinin sorularını cevapladı.

"Samulaş'ın toplam borcu 96 milyon TL"

Samulaş'ın 2016 yılından beri belli oranda zarar ettiğini ifade eden Tamgacı, "Samulaş olarak, 31 Mart 2019 tarihi itibariyle 97 milyon 802 bin TL'lik borcumuz var. Bunların 6 milyon 383 bini piyasa borcu. Son aldığımız 8 tramvayın alımından kaynaklanan 2 milyon 472 bin 960 euro o günkü tarih itibariyle 15 milyon 559 bin liralık borcumuz var. Bankalara kısa vadeli 2019 yılı sonuna kadar 9 milyon 394 TL'lik bir borcumuz var. Uzun vadeli olarak da (2020-2025 arası) 66 milyon 466 bin TL'lik bir borcumuz var. Yani toplam 97 milyon 802 bin TL'lik borcumuz var. 31 Mart'tan sonra bunlarla ilgili 3 milyon TL'lik bir kredi borcu ödememiz var. Şu an itibariyle piyasa borcumuz 7 milyon 797 bin TL, son aldığımız 8 tramvay için bugünkü kurda 16 milyon 130 bin TL borcumuz, bankalara kısa vadeli 6 milyon 270 bin TL ve bankalara uzun vadeli de 66 milyon 466 bin TL bir borcumuz var. Şu anki mevcutla 96 milyon 663 bin 626 TL'lik borcumuz var. Son 3 ayda 3 milyon bir kredi borcu ödemesi yaptık. Bugün itibariyle de borçlarda 1 milyon 139 bin TL bir azalma mevcuttur" dedi.

"Her ay ortalama 2,5 milyon TL zarar yapılıyor"

Ulaşımda sübvansenin olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Enver Sedat Tamgacı, "Samulaş olarak raylı sistem, otobüs, teleferik ve Bulvar AVM altındaki otoparkın işletmeciliğini yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinde ulaşımda yüzde 20'lık kesimi ücretsiz yolcular oluşturuyor. Yüzde 40'lık kısmı da öğretmen ve öğrenciler oluşturuyor. Geri kalan kısım da normal tarifeden yolculuk yapıyorlar. Dolayısıyla ulaşımda konusunda Türkiye'nin her yerinde bunlar süspanse ediliyor. Bildiğim kadarıyla Şanlıurfa yeni büyükşehir oldu. Şirketine her ay 5 milyon destek sağlıyor. Konya, bu işi belediye bünyesinde yapıyor. Aylık ortalama 5 milyon destek sağlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi yıllık 500 milyon TL'lik bir destek veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise her yıl ortalama 1 milyar TL'lik bir destekle bu işi sübvanse ediyor. Bizim her ay 4,5 milyon bir ciromuz mevcut olup, yaklaşık 6,5-7 milyon TL arasında da giderimiz mevcut. Dolayısıyla her ay yaklaşık 2-2,5 milyon TL bir zarar yapılıyor. Geçen yılki tespitlerde 24 milyon zarar yapıldığı belirtilmişti. 2016 yılına kadar şirketin herhangi bir zararı yoktur. 2016'dan sonra yaklaşık 70 adet otobüs alındı. Tramvay alımları yapıldı. Bunların geri ödemesiyle birlikte birtakım zararlar olmuştur. Bu da en büyük rakam geçen sene 24 milyonla bu sene de muhtemelen o seviyede bir şey olacaktır. 2017 yılında da yaklaşık 12 milyon TL zarar edilmiştir. Topladığımızda son 3 yılda 40 milyona yakın bir zarar mevcut. Ondan önce de bir zarar gözükmüyor" diye konuştu.

"Yolcular, 6 dakikadan fazla tramvay beklemeyecek"

Yolcuların özellikle kısa hatta 6 dakikadan fazla tramvay beklemeyeceğini belirten Tamgacı, şunları söyledi:

"Şu anda yeni tramvay alımı gözükmüyor. Mevcut haliyle raylı sistem devam edecek. Bazı işletmesel değişiklikler yaptık. Mevcut araç sayısının bugün yeter olduğunu düşünüyoruz. Tasarruf amaçlı kısa vadede herhangi bir araç alımı görünmüyor. Araç alım ihalesi vardı, iptal ettik. Hem Samsun'un hem de ülkenin ekonomik durumunu biliyorsunuz. Dolayısıyla mevcutla bu işi kaldırabileceğimizi düşündüğümüz için kısa vadede araç almayacağız, elaman almayacağız. Raylı sistem seferleri Tekkeköy'den OMÜ içine kadar uzadı. Seferlerde herhangi bir uzama söz konusu olmayacak. Seferleri takip ediyoruz. Herhangi bir eksiklik olduğunda da takip ediyoruz. Kış döneminde yani okulların açılmasıyla birlikte bizim düşüncemiz OMÜ içi ile Belediyeevleri, Rektörlük ile de Tekkeköy'e yani ara bölgede 6 dakikada 1 olmak üzere seferleri hazırladık. Sürelerde herhangi bir artma olmayacak. Biraz biz hızlanacağız, onunla da o açığı kapatacağız. Vatandaş özellikle Rektörlük ile Belediyeevleri arasında 6 dakikadan fazla beklemeyecek. Kalabalık oranları da hesaplanıyor ve bizim verilerimizde var. Biraz araçların kendi ergonamisiyle ilgili sorunlarımız var. Biraz da bizim bilgilendirmeyle alakalı eksiğimiz var. Bunları sağlayarak, ara ringler yaparak bu işi halledeceğiz. Yoğunluk neredeyse orayı çözmemiz lazım. Araçları Tekkeköy'e göndererek çözersek, bu iş olmaz. Dolayısıyla bizim derdimiz kısa ama ara ring, yolcunun nerede inip, nerede bindiğine göre seferler planlayacağız."

Kaynak: İHA