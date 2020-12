Samsung'a "CES 2021 İnovasyon Ödülleri"nde 44 ödül

Samsung, geliştirdiği yeni ürün ve hizmetler ile CES 2021 İnovasyon Ödülleri kapsamında 44 ayrı ödüle layık görüldü.

Samsung açıklamasına göre, etkinlikteki ödüllerden dördü, Tüketici Teknolojisi Derneği'nin (CTA) En İyi İnovasyon Ödülleri kategorisinde yer alıyor.

Bu yıl Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G ve Galaxy Buds + BTS Edition, Samsung'un CES tarafından verilen En İyi İnovasyon ödülünü kazanan ürünleri arasında yer aldı. Samsung'un ödül alan ürün kategorileri arasında Erişilebilirlik, Bilgisayar Aksesuarları, Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri, Dijital Görüntüleme ve Fotoğrafçılık, Gömülü Teknolojiler, Fitness ve Spor, Oyun, Kulaklıklar ve Kişisel Ses, Sağlık ve Zindelik, Ev Aletleri, Ev Ses Sistemi/Görsel Bileşenleri ve Aksesuarları, Mobil Cihazlar ve Aksesuarlar, Akıllı Ev, Yazılım ve Mobil Uygulamalar, Akış, Sürdürülebilirlik, Giyilebilir Cihazlar ve Görsel Ekranlar yer alıyor.

CES İnovasyon Ödülleri'ni veren Tüketici Teknolojisi Derneği aynı zamanda CES Fuarı'nın da organizatörlüğünü yapıyor. Bu fuar, dünyanın en geniş kapsamlı ve etkili teknoloji etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. 11-14 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan CES 2021, derneğin tamamen dijital ortamda düzenleyeceği ilk etkinlik olacak. Ayrıca, Samsung da etkinlik kapsamında 11 Ocak 2021 Pazartesi, TSİ 17.00'de online bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı Samsung.com web sitesi üzerinden Basın Odası bölümünde canlı olarak yayınlanacak.

Samsung'un bazı ürünleri şu ödülleri aldı:

"En İyi İnovasyon Ödülü-Kulaklıklar ve Kişisel Ses Kategorisi: Samsung Galaxy Buds+ BTS Edition. En İyi İnovasyon Ödülü-Mobil Cihazlar Kategorisi: Samsung Galaxy Note20 5G ve Galaxy Note20 Ultra 5G. Çevre Dostu Tasarım ve Sürdürülebilirlik Ödülü: Samsung Galaxy Buds Live. İnovasyon Onur Ödülü-Sağlık ve Zindelik Kategorisi: Samsung Galaxy Watch3. İnovasyon Onur Ödülü-Mobil Cihazlar ve Dijital Görüntüleme Kategorisi: Samsung Galaxy Z Flip 5G. İnovasyon Onur Ödülü-Mobil Cihazlar Kategorisi: Samsung Galaxy A51 5G.

İnovasyon Onur Ödülü-Yazılım ve Mobil Uygulamalar Kategorisi: Samsung Wireless DeX. İnovasyon Onur Ödülü-Yayın Kategorisi: Samsung TV Plus. İnovasyon Onur Ödülü-Video Oynatma ve Dijital Görüntüleme/Fotoğrafçılık Kategorisi: Samsung The Premiere. İnovasyon Onur Ödülü-Ev Ses Sistemi/Görsel Bileşenler ve Aksesuarları Kategorisi: Samsung The Terrace Soundbar. İnovasyon Onur Ödülü-Bilgisayar Donanımları/Bileşenleri Kategorisi: Samsung SmartSSD Hesaplamalı Depolama Sürücüsü (CSD) 4TB. İnovasyon Onur Ödülü-Gömülü Teknolojiler ve Bilgisayar Donanımları/Bileşenleri Kategorisi: Samsung uMCP (UFS 3.1 256GB + LPDDR5 12GB). İnovasyon Onur Ödülü-Sağlık ve Zindelik Kategorisi: Samsung LM283N+."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık