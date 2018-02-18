Samsun Traktörleriyle Gelip Gönüllü Asker Olmak İstediler Hd

Traktörleriyle gelip gönüllü asker olmak istediler

Samsun'da yaklaşık 600 kişi, Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak istediklerini belirterek traktörlerin bulunduğu konvoy eşliğinde askerlik şubesine giderek gönüllü asker olabilmek için dilekçe verdi.

Samsun'un Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi Muhtarlığı ve Kamalı Gençlik Derneği'nin işbirliğinde biraraya gelen yaklaşık 600 kişi İlkadım Askerlik Şubesine, traktörlerin de bulunduğu konvoy eşliğinde gitti. Türk Bayrakları taşıyan grup Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin Bölgesi'nde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda görev almak amacıyla gönüllü askerlik için dilekçe verdi. İlkadım Askerlik Şubesi'nin önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan grup dilekçeleri İlkadım Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Refik Ünver'e teslim etti. 'Her Türk asker doğar? sloganı attan grup daha sonra dağıldı. Kamalı Mahallesi Muhtarı Ramazan Elkit, "Afrin'de bulunan tüm güvenlik güçlerimize 'bizde buradayız' demek amacıyla dilekçe veriyoruz. Afrin'de görev almak için imzalar düzenledi. Bu imzaları askerlik şubemize teslim ettik" dedi.