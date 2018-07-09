Samsun Kanyonda Kaybolan ve 8 Gün Sonra Bulunan Tur Rehberi Toprağa Verildi Hd

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda serinlemek için girdiği suda 1 Temmuz günü kaybolan ve aramaların 8'inci gününde cansız bedeni bulunan tur rehberi Selçuk Korkut (26), düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde özel bir tur şirketinde rehberlik yapan ve bekar olan Selçuk Korkut, 1 Temmuz günü Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda tekne gezisi sırasında serinlemek için suya girdi. Teknede kıyafetleri bulunan Korkut'tan haber alamayan arkadaşları polisi arayarak yardım istedi. Polis yaptığı incelemenin ardından durumu deniz polisine ve AFAD ekiplerine bildirdi. Suyun derinliğinin yaklaşık 100 metreyi bulmasından dolayı çalışmalar için Ankara'dan Jandarma Arama ve Kurtarma'dan (JAK) yardım istendi. Bölgeye gelen JAK timi, çalışmalara katıldı. Suyun dip görüşünün kapalı olmasından dolayı zorluk çeken ekipler, Selçuk Korkut'un cansız bedenini 25 metre derinlikte dün buldu. Cenazesi ilçe devlet hastanesine kaldırılan Korkut için bugün Samsun'un Tekkeköy ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kirazlık Mahalesi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Atıner, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Burada öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından cenazesi Çarşamba ilçesinde bulunan Göğceli Mahalle Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.