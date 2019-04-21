Samsun Denize Düşen Genç Kızı, Polis Kurtardı

Denize düşen genç kızı, polis kurtardı (2)

KURTARMA ANI KAMERADA

Samsun'da düştüğü denizde akıntıya kapılan Zehra Güloğuz'un, ihbar üzerine bölgeye gelen polis memuru Ersin Özbek'in çabasıyla kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasınca anbean görüntülendi. Görüntülerde, üniformasını çıkarıp suya atlayan polis memuru Özbek'in, boğulmak üzere olan genç kızı yüzerek kıyıya ulaştırdığı görülüyor.

Kaynak: DHA