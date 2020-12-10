Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

10.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:38
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı gözaltına alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü, Bafra, İlkadım, 19 Mayıs, Yakakent, Terme ve Kavak ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Narkotik dedektör köpeği "Tumba"nın da kullanıldığı operasyonda belirlenen 14 adreste arama yapıldı.

Aramalarda 7 kilo 539 gram kubar ve 801 gram toz esrar, 10 gram uyuşturucu, 9 kök kenevir, 35 uyuşturucu hap, 19 gram bonzai, biri kurusıkı 4 tabanca ve 2 av tüfeği, 194 tabanca fişeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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