Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden uyuşturucu ticareti suçundan iki kez hapis cezası alan ve bir süre cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilen Selçuk A'yı takibe aldı.

Selçuk A'nın İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Bağdaş Caddesi'nde işlettiği kıraathaneye operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, yaklaşık 10 gram esrar ile uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi.

Şüphelinin evinde de arama yapan ekipler, 192 gram esrar ile 0,77 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi buldu.

Ekipler, İlkadım ilçesinde yaptıkları uygulamada uyuşturucu ticareti ve yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi Ahmet E'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.